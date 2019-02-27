На Закарпатье задержали пограничника: открыл канал для нелегалов и сигарет
Инспектор за свое содействие получил 1300 долларов
В Ужгороде задержали инспектора Мукачевского пограничного отряда за организацию "зеленого коридора" для нелегальных мигрантов и контрабанды табачных изделий в Венгрию. Об этом сообщает Управление защиты экономики Нацполиции в Закарпатской области.
Установлено, что за беспрепятственное пересечение границы двумя нелегальными мигрантами с "проводником" и девятью ящиками сигарет пограничник требовал 1300 долларов неправомерной выгоды, 800 из них за мигрантов и 500 – за табачный груз.
Кроме того, пограничник даже отметил пограничный знак, на который нужно ориентироваться и указал конкретный период времени, чтобы беспрепятственно пересечь границу.
Предмет неправомерной выгоды изъято у фигуранта из кармана форменной одежды. Во время досудебного расследования будет проверяться его причастность к другим фактам организации канала переправки нелегальных мигрантов и табачных изделий по границе границы в ЕС.
Напомним, недавно в Закарпатской области задержали инспектора пограничной службы во время получения им последней части неправомерной выгоды. Чтобы избавиться от предмета преступления, денег, и в дальнейшем избежать ответственности за его совершение, пограничник пытался их съесть.
Кроме того, в Черновицкой области раскрыли схему получения взяток работниками Международного автомобильного пропускного пункта "Порубное".
Мы также писали, что в ходе обысков в одном из вагонов грузового поезда в железнодорожном пункте пропуска "Саловка" была обнаружена крупнейшая партия сигарет.
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