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На Закарпатье задержали пограничника: открыл канал для нелегалов и сигарет

Сегодня, 10:06

Инспектор за свое содействие получил 1300 долларов

Фото: Нацполиция
На Закарпатье задержали пограничника: открыл канал для нелегалов и сигарет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/644/607/5c7644607315b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/644/607/5c7644607315b.jpg Запад Инспектор за свое содействие получил 1300 долларов

В Ужгороде задержали инспектора Мукачевского пограничного отряда за организацию "зеленого коридора" для нелегальных мигрантов и контрабанды табачных изделий в Венгрию. Об этом сообщает Управление защиты экономики Нацполиции в Закарпатской области.

Установлено, что за беспрепятственное пересечение границы двумя нелегальными мигрантами с  "проводником" и девятью  ящиками сигарет пограничник требовал 1300 долларов неправомерной выгоды, 800 из них  за мигрантов и 500 – за табачный груз.

Кроме того, пограничник даже отметил пограничный знак, на который нужно ориентироваться и указал конкретный период времени, чтобы беспрепятственно пересечь границу.

Предмет неправомерной выгоды изъято у фигуранта из кармана форменной одежды. Во время досудебного расследования будет проверяться его причастность  к другим фактам организации канала переправки нелегальных мигрантов и табачных изделий по границе границы в ЕС.

Напомним, недавно в Закарпатской области задержали инспектора пограничной службы во время получения им последней части неправомерной выгоды. Чтобы избавиться от предмета преступления, денег, и в дальнейшем избежать ответственности за его совершение, пограничник пытался их съесть.

Кроме того, в Черновицкой области раскрыли  схему получения взяток работниками Международного автомобильного пропускного пункта "Порубное".

Мы также писали, что в ходе обысков в одном из вагонов грузового поезда в железнодорожном пункте пропуска "Саловка" была обнаружена крупнейшая партия сигарет

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Тег Закарпатье, контрабанда, ужгород, пограничник

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