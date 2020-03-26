На Закарпатье зафиксирован первый случай заражения коронавирусом: женщина побывала в церкви

На Закарпатье сообщили, что провели тест на коронавирус в 69-летней жительницы Мукачево, который оказался положительным.
Об этом сообщает prozak.info.
Женщина обратилась к врачам с температурой и плохим самочувствием и рассказала, что ее муж недавно посещал Италию.
В областной инфекционной больнице сделали повторный тест и он был отрицательным. Кроме того, тест мужа также был отрицательным, поэтому была надежда, что женщина не заражена.
Но анализы отправили и в лабораторию Минздрава в Киев. 26 марта в Закарпатской ОГА сообщили, что в Киеве подтвердили, что у женщины выявлен коронавирус. В прошлые выходные она посещала церковь. Теперь придется устанавливать и проверять всех, с кем она контактировала.
Добавим, что ранее мы писали о том, что фото районной больницы на Закарпатье шокировали сеть. Медики больницы обратились за помощью к людям. Состояние прачечной комнаты больницы явно оставляет желать лучшего: штукатурка на стенах обсыпалась, пол залит водой, а сами стиральные машины покрыты ржавчиной.
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