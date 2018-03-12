На Закарпатье закончили съемки фильма с Жаном Рено, но знаменитый "киллер" обещал вернуться

На Закарпатье закончились съемки фильма "Последний шаг", проходившие на территории национального природного парка "Синевир". Известно, что главную роль в триллере играет всемирно известный французский актер Жан Рено.

Команда съемочной группы несколько недель работала на озере Синевир, которое расположено на высоте 989 метров над уровнем моря, и является одним из семи природных чудес Украины. Для съемок здесь заранее построили деревянный дом, в котором, согласно сценарию, живет профессиональный убийца – герой Жана Рено. Все съемки проходили непосредственно у озера, среди столетних елей.

"Несколько эпизодов отсняли и в урочище Черная река. Несмотря на сильные февральские морозы, а температура здесь падала и до -28 мороза, киношникам удалось снять запланировано до начала мартовских дождей", – сообщают на странице НПП "Синевир" в Facebook.

Во время съемок давать интервью актеру Жану Рено запрещалось контрактом, а желающих сфотографироваться или взять автограф у знаменитого гостя охрана вежливо отводила в сторону. Но в последний день пребывания на Синевире Жан Рено устроил фотосессию, а директор НПП "Синевир" Николай Дербак подарил актеру картину с изображением озера и вручил свидетельство почетного гостя НПП "Синевир".

Актер с удовольствием принял подарок, и признался, что он в восторге от природыКарпат, и выразил надежду, что когда-то приедет сюда просто отдохнуть и погулять по горным тропам.

Добавим, что согласно сценарию, события фильма происходят в Канаде. Главный герой, покинув ремесло "киллера", спрятался подальше от людей в горах, на берегу озера. Но его покой нарушает незнакомка, которая травмировалась на мотосанях. Профессиональный убийца впервые спасает жизни. Поэтому, в Межгорье снимали ключевые экшн-эпизоды и натуру, а павильонные съемки делать в Киеве.

Ранее сообщалось, что на закарпатском озере Синевир стартовали съемки украино-французского фильма "Последний шаг" со звездным Жаном Рено в главной роли. фильм "Последний шаг", где Жан Рено исполняет главную роль, является заключительным в его актерской карьере, поскольку 69-летний объявил о том, что более не будет сниматься в фильмах. Выход данной кинокартины запланирован на 2019 год.

Также мы писали, что вПариже состоялись досъемки семейного фэнтези режиссера Олиаса Барко "Полина", создаемого при поддержке Госкино Украины. Совместное производство фильма осуществляют Украина, Бельгия и Франция. Заключительными сценами стали эпизоды с участием знаменитого французского актера Жана Рено.