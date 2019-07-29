Пограничник требовал 1800 евро за помощь в контрабанде сигарет

/ Фото: пресс-служба прокуратуры

На Закарпатье заметитель начальника погранотряда попался на крупной взятке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/01.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/01.jpg 2019-07-29T16:38:39+03:00 Запад Пограничник требовал 1800 евро за помощь в контрабанде сигарет

На Закарпатье поймали на взятке замначальника одного из отделов Чопского пограничного отряда. Установлено, что пограничник, находясь в сговоре с подчиненными ему военнослужащими, наладил схему получения взяток за беспрепятственное перемещение в ЕС контрабандных сигарет. Об этом сообщают в прокуратуре Закарпатской области.

Задержали взяточника возле железнодорожного вокзала Ужгорода при получении второго транша в размере 1200 евро. В общем, сумма, которую пограничник требовал и получил, составляет 1800 евро. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Фигуранта преступления задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) и избрании меры пресечения.

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Напомним, недавно на Волыни задержали сельского председателя одного из районов области во время получения пяти тысяч долларов взятки.

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