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На Закарпатье заметитель начальника погранотряда попался на крупной взятке

Сегодня, 16:38

Пограничник требовал 1800 евро за помощь в контрабанде сигарет

/ Фото: пресс-служба прокуратуры

На Закарпатье заметитель начальника погранотряда попался на крупной взятке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/01.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/01.jpg Запад Пограничник требовал 1800 евро за помощь в контрабанде сигарет

На Закарпатье поймали на взятке замначальника одного из отделов Чопского пограничного отряда. Установлено, что пограничник, находясь в сговоре с подчиненными ему военнослужащими, наладил схему получения взяток за беспрепятственное перемещение в ЕС контрабандных сигарет. Об этом сообщают в прокуратуре Закарпатской области.

Задержали взяточника возле железнодорожного вокзала Ужгорода при получении второго транша в размере 1200 евро. В общем, сумма, которую пограничник требовал и получил, составляет 1800 евро. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Фигуранта преступления задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) и избрании меры пресечения.

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Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

Напомним, недавно на Волыни задержали сельского председателя одного из районов области во время получения пяти тысяч долларов взятки.

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взятка сигареты Закарпатье контрабанда

Источник: Сегодня

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