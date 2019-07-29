На Закарпатье заметитель начальника погранотряда попался на крупной взятке

На Закарпатье поймали на взятке замначальника одного из отделов Чопского пограничного отряда. Установлено, что пограничник, находясь в сговоре с подчиненными ему военнослужащими, наладил схему получения взяток за беспрепятственное перемещение в ЕС контрабандных сигарет. Об этом сообщают в прокуратуре Закарпатской области.
Задержали взяточника возле железнодорожного вокзала Ужгорода при получении второго транша в размере 1200 евро. В общем, сумма, которую пограничник требовал и получил, составляет 1800 евро. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Фигуранта преступления задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) и избрании меры пресечения.
Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.
Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.
Напомним, недавно на Волыни задержали сельского председателя одного из районов области во время получения пяти тысяч долларов взятки.
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