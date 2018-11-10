На Закарпатье женщина убила мужа деревянным поленом

Сегодня, 06:48

Сожительница погибшего  уверяла полицию, что мужчина  потерял равновесие и упал

Дом, где произошло убийство. Фото: полиция
Дом, где произошло убийство. Фото: полиция

На Закарпатье в полицию поступило сообщение о преждевременной смерти 48-летнего жителя одного из сел Иршавского района.

Следствием установлено, что 59-летняя сожительница погибшего, в ходе семейной ссоры, схватила с печи деревянное полено и нанесла мужчине несколько ударов по телу и голове. Полученные телесные повреждения для потерпевшего стали смертельными.

"Выехав на место происшествия, полицейские установили, что на теле умершего имеются незначительные синяки. Сожительница утверждала, что мужчина потерял равновесие и упал, поэтому  есть повреждения. Однако в ходе  судебно-медицинской экспертизы медики обнаружили внутренние травмы, не характерные для падения. Вскрое выяснилось, что травмы погибшему  нанесла сожительница", – сообщают в полиции.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются. Полиция собирает доказательную базу, а тем временем относительно 59-летней женщины решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее на  Закарпатье полицейские раскрыли жуткое убийство 42-летней жительницы города Хуст. Родную мать убили ее дети, после этого завернули тело в покрывало и почти три километра несли к реке на окраине города.

А в селе Потуторов Шумского района Тернопольской области произошло жестокое убийство. Как оказалось, к расправе над двумя женщинами причастен 29-летний военный-контрактник, который прибыл домой на время отпуска.
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"Сегодня"

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