На Закарпатье женщина-водитель насмерть сбила ребенка

/ Фото: Нацполиция

В Иршавском районе в результате ДТП погибла 8-летняя девочка. Авария произошла вчера, 14 октября, около 20:20 в селе Каменское на улице Центральной. Следственно-оперативная группа установила, что 53-летняя жительница Ужгорода за рулем автомобиля Renault Sandero совершила наезд на ребенка пешехода.

От полученных травм пострадавшая 8-летняя местная жительница погибла. Смерть девочки констатировали в реанимационном отделении районной больницы. Полиция пока устанавливает все обстоятельства этого ДТП. Известно, что водитель находилась за рулем абсолютно трезвой.

Открыто уголовное производство (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Назначен ряд экспертиз. Машину задержали на спецплощадку полиции. Обстоятельства наезда на ребенка устанавливают следователи.

Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2369 человек.

Ранее во Львовской области возле села Великие Подлески Каменка-Бугского района произошло столкновение между Mercedes Vito, Volksvagen Jetta и туристическим автобусом Neoplan.

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