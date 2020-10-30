На Закарпатье женщину держали в заложниках: подробности

В Закарпатской области правоохранители расследуют факт незаконного лишения свободы местной жительницы.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в полицию поступило сообщение от 27-летней жительницы города Перечин. По вызову выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что 53-летний мужчина незаконно удерживал ее по месту жительства.

По факту преступления следователи сразу начали досудебное расследование по статье "незаконное лишение свободы".

Во время следственных действий полицейские обнаружили в доме мужчины предметы, похожие на автоматическое оружие, пистолеты, боеприпасы, патроны и дубинки.

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Арсенал оружия изъяли и направят эксперту для исследования. Сейчас оперативники устанавливают происхождение и цель хранения опасных предметов.

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По факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. По обоим фактам в полиции проводят досудебное расследование.

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