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На Закарпатье женщину держали в заложниках: подробности

30 октября, 13:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В доме фигуранта дела копы нашли арсенал оружия

В Закарпатской области правоохранители расследуют факт незаконного лишения свободы местной жительницы.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в полицию поступило сообщение от 27-летней жительницы города Перечин. По вызову выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что 53-летний мужчина незаконно удерживал ее по месту жительства.

По факту преступления следователи сразу начали досудебное расследование по статье "незаконное лишение свободы".

Во время следственных действий полицейские обнаружили в доме мужчины предметы, похожие на автоматическое оружие, пистолеты, боеприпасы, патроны и дубинки.

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Арсенал оружия изъяли и направят эксперту для исследования. Сейчас оперативники устанавливают происхождение и цель хранения опасных предметов.

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По факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. По обоим фактам в полиции проводят досудебное расследование.

Ранее мы сообщали, что в Харькове вооруженный мужчина взял в заложницы женщину. Она возвращалась домой из детского сада.

Также напомним, в Одесской области мужчина с топором взял в заложники сестру с тремя детьми.

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оружие Закарпатье заложники Ужгород полиция
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