На Закарпатье жителей многоэтажки пугают огромные тараканы (видео)

Проблема тянется не первый год

В Закарпатской области жители пятиэтажек в городе Чоп страдают от нашествия тараканов. Насекомые полностью "оккупировали" не только подъезды, но и квартиры.

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Как сообщает Первый, проблема тянется не первый год, но власть Чопа не реагирует.

"Дети боятся засыпать, так как тараканы могут лазить по ним", – говорится в сообщении.

Видео: pershij.com.ua

Отмечается, что в этом году Чопский городской совет не вынес вопрос о выделении средств на борьбу с тараканами.

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Ранее мы сообщали, что в Тернополе жители одной из многоэтажек в центре города страдают от нашествия насекомых– их дом атакуют тараканы. Из-за внушительных размеров насекомых люди подозревают, что усатых завезли студенты из Африки, живущие в расположенном рядом общежитии.

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Также мы писали, что киевлян удивил МАФ с "хрущами, мышами, тараканами и клопами" на Позняках.

Напомним, в Николаевской областной детской больнице жалуются на тараканов. Об этом сообщила мама одного из маленьких пациентов. Женщина сняла видео, на котором показала отделение и насекомых, которые повсюду на полу, окнах, тумбочках и даже на самих больных. В больнице о проблеме знают, но сделать ничего не могут – здание старое, прусаков пытаются вывести, но пока безрезультатно.

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