На Закарпатье злоумышленики похитили пограничника и увезли в багажнике автомобиля

Сотрудники Госпогранслужбы активно противодействуют правонарушениям на государственной границе Украины. Именно из-за неоднократных задержания партий контрабандных товаров, групп незаконных мигрантов и правонарушителей, пытающихся осуществлять противоправную деятельность, зачастую злоумышленники пытаются оказать давление на пограничников. Очередной случай произошел вчера вечером в населенном пункте Богдан, на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По данным ведомства, неизвестные схватили сотрудника пограничного ведомства, бросили его в багажник автомобиля и вывезли на берег реки, где под физическим давлением предупредили, чтобы он "не лез туда, куда не нужно лезть".

"Не исключено, что этому предшествовали действия охранника границы по эффективному противодействию незаконной деятельности правонарушителей на государственном рубеже.

По этому факту для внесения в ЕРДР было проинформировано сотрудников Национальной полиции в Закарпатской области.

Отметим, по всем подобным случаям пограничное ведомство проводит тщательные проверки и защищает права военнослужащих, добросовестно охраняют интересы нашего государства. Нарушители, которые прибегают к угрозам пограничникам, не останутся без внимания сотрудников собственной безопасности Госпогранслужбы и правоохранительных органов, и будут привлечены к ответственности", – отметили в Госпогранслужбе.

Напомним, что на западной границе Украины процветает контрабандная торговля сигаретами и янтарем.

Так, в марте пограничники задержали перевозчика, который вез в Польшу сто килограммов янтаря. А уже в мае на румынской границе задержали контрабандистов с 12 тыс. пачек сигарет.

На Буковине даже имел факт, когда во время конвоирования задержанных контрабандистов между пограничниками и группой неизвестных произошла стычка. Последние пыталась освободить своих "соратников", которые занимались доставкой сигарет в Румынию.