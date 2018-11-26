На Западе Украины дороги покрыты ледяной коркой

Вчера, 11:38

Такая ситуация возникла из-за дождя, моросившего при минусовой температуре


Из-за дождя, выпавшего при минусовой температуре дороги на Западе Украины покрылись ледяной коркой. Усложнился проезд сразу в нескольких направлениях – Мукачево – Львов и Стрый – Мамалыга. Машины останавливались прямо посреди дороги. Скользко и на пешеходных переходах. Из-за непогоды в франковских травпунктах – аншлаг.

"Многие люди поступает в связи с гололедом. Вот к 12:00 от восьми обратилось 33 человека. Травмируются люди преимущественно старшего возраста, которые идут в церковь", – сообщает Олег Кушнир, врач-травматолог из Ивано-Франковска.

По словам травмированной Марии Гричук, она поскользнулась, упала и сломала руку. А перед тем шел дождь и стало скользко.

Сегодня синоптики тоже не радуют прогнозами. В центре страны обещают метели. В в остальных областях – снег с дождями к вечеру, а под утро – гололед. Спасатели призывают водителей быть осторожными.

Напомним, по прогнозам украинского Гидрометцентра, календарная зима придет в Украину "по графику" и не на голую землю. Уже начиная с воскресенья в Украину придут обильные снегопады, которые к юго-востоку страны будут чередоваться с дождями.

Ранее сообщалось, что зима в Украине будет аномально теплой – средняя температура в этот период ожидается на два градуса выше нормы, а в декабре и январе в основном ожидается плюсовая температура.
температура, дождь, зима, снег

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"Сегодня"

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