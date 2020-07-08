На западе Украины остаются подтопленными пять сел: что там происходит (фото, видео)

В западных областях Украины продолжают ликвидировать последствия непогоды. По состоянию на 8 июня в Черновицкой области все еще подтоплены пять населенных пунктов. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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В пресс-службе спасателей рассказали, что в Ивано-Франковской области подтоплены семь подвалов, а в Черновицкой и Тернопольской области – 23 приусадебных участка.

Также разрушены 202,4 км автодорог (Ивано-Франковская – 201, Черновицкая – 1,4) и 95 мостов (Ивано-Франковская – 93, Львовская – 1 и Черновицкая – 1).

В то же время повреждено 549 км автодорог и 213 мостов в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.

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С начала проведения работ сотрудники ГСЧС спасли 478 человек, эвакуировали 721 человека. Отселено 1 324 местных жителей и перевезено через подтопленные участки дорог 2 565 человек.

За прошедшие сутки, 7 июня, на подтопленной территории откачали 1 710 куб. м воды, местным жителям доставили 1,5 т питьевой воды.

"Всего к работам на территории области привлечено 137 человек и 58 единиц техники, из них от ГСЧС 115 человек личного состава и 48 единиц техники (из них два вертолета ГСЧС)", – написали в сообщении.

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Напомним, в результате обильных ливней, которые прошли в западных областях Украины, вода в горных реках поднялась до критического уровня, что привело к гибели людей и масштабным разрушениям: были прорваны дамбы, смыты мосты, размыты дороги и подтоплены населенные пункты.

Также мы сообщали, как во Львовской области возникла угроза прорыва дамбы на реке Стрвяж, в результате чего может затопить семь сел в Самборском районе.

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