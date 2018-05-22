На Западе Украины за сутки утонули три человека

Одному из утопленников было всего пятнадцать лет

За минувшие сутки в Закарпатской, Волынской и Львовской областях утонули трое людей, в том числе и несовершеннолетний парень.

Так, 21 мая, в реке Конопельке, что протекает через село Носачевичи Рожищенского района, во время купания утонул 15-летний юноша. Его тело на поверхность подняли водолазы ГСЧС Волынской области.

А в селе Попели Дрогобычского района местные жители обнаружили в реке тело мужчины. Как оказалось, 64-летний житель одного из тамошних сел, переходя в ночное время реку, упал в воду и утонул. Тело утопленника направили на экспертизу.

"Также, 21 мая, около 19:00, в русле реки Тересва, возле с. Терново Тячевского района обнаружили тело 61-летнего местного жителя, который несколько дней назад ушел из дома и не вернулся. Подробные обстоятельства и причину смерти устанавливают правоохранители", – сообщают в полиции.

Добавим, что на Закарпатье только за текущий месяц утонуло пять человек, а с начала года зарегистрировано 17 случаев гибели людей на воде, что в три раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Мукачево на Закарпатье под водой исчез восьмилетний мальчик. Накануне он гулял с друзьями на берегу реки. Побежал достать мяч и пропал. Но об этом спасатели узнали только на следующий день – дети испугались и не сразу рассказали взрослым о том, что произошло.

Также в селе Турья Поляна Закарпатья утонул в реке трехлетний мальчик.