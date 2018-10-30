Во Львовской области парень попал под поезд, потеряв обе ноги

ЧП произошло после столкновения с грузовым поездом сообщением "Стрый – Ходоров"

В ночь на 29 октября, около 00:05 часов во Львовской области на перегоне "Ходовичи – Стрый" грузовой поезд № 3001 сообщением "Стрый – Ходоров" совершил наезд на местного жителя.

"В результате пострадавший 2001 года рождения травмировал обе ноги (ампутация). Каретой скорой помощи травмированного доставили в Стрыйскую ЦРБ", – сообщают в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Житомирской области поезд пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Также мы писали, что в Николаевской области поезд раздавил женщину, у машиниста не выдержало сердце.

Ранее в Полтавской области пассажирский поезд "Харьков – Мукачево" сбил мужчину.

А на станции Александрия в Кировоградской области тепловоз сбил 29-летнюю девушку. По предварительной информации, девушка вышла из поезда "Интерсити" сообщением Днепр – Киев. Затем она надела наушники и пошла к вокзалу. Впереди девушки шли другие пассажиры, на которых, вероятно, она и ориентировалась.