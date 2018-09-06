Набережная содрогнулась от грохота: в центре Ужгорода упал строительный кран

В центре Ужгорода возле Драматического театра упал строительный кран с соседней стройки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Виталий Глагола, который вел прямую трансляцию с места событий.

Он показал, как кран после того, как перевернулся, стоит на задних колесах. По словам свидетелей, вся набережная содрогнулась от грохота.

"У Драмтеатра перевернулся строительный кран. Снесло два фонаря, две серебристые ели. К счастью, никто из людей не пострадал. На фото видно, как КамАЗ который поднимал стрелу, стал на дыбы", – сообщил Глагола.

По информации журналиста, сейчас ожидается прибытие правоохранителей.

Напомним, на Прикарпатье 30 января, около девяти утра на грузовик с людьми упал кран. Спасатели деблокировали тела погибших (47-ми и 54-х лет) жителей Львовской области.

Также во Львове на строительной площадке упал кран. При падении он повредил две припаркованные машины.