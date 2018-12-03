Нацбанк Румынии изобразил Черновицкий университет на юбилейных монетах: фото

В обращение ввели монеты номиналом 100 леев, 10 леев, 1 лей и 50 бане

Национальный банк Румынии ввел в обращение новые нумизматические юбилейные монеты в честь 100-летия присоединения к Румынии Северной Буковины и Бессарабии.

"Согласно информации Нацбанка Румынии, в обращение ввели монеты номиналом 100 леев, 10 леев, 1 лей и 50 бане", – сообщает molbuk.ua ср ссылкой на румынское издание Agerpres.

На реверсе монет изобразили надпись на румынском языке "100 лет от объединения Буковины с Румынией 28 ноября 1918".

На аверсе изображена бывшая Резиденция митрополитов Буковины и Далмации, ныне – центральный корпус Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Как оказалось, юбилейные монеты вышли в ограниченном тираже 200 золотых, 200 серебряных, 5000 латунных монет (номиналом 50 бане) и один миллион золотых латунных монет (номиналом 50 бане) для обращения.

Выпуск юбилейных монет приурочили к 100-летию присоединения к Румынии Северной Буковины и Бессарабии. Как известно, 1 декабря в Румынии отмечается День единения румынских земель.

Ранее мы писали, что через шесть лет Румыния будет готова заменить свою национальную валюту леи на евро и, таким образом, присоединиться к еврозоне.

Также сообщалось, что Венгрия пытается добиться от Киева создания на территории Закарпатской области венгерской национальной автономии. Территориальные притязания Будапешта ориентируются на 2020 год – к столетию подписания Трианонского мирного договора.