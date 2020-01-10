Начальница Черновицкого ЗАГСа рассказала, зачем угрожала молодоженам электрошокером

По словам чиновницы, мужчина был пьян и вел себя неадекватно

Фото: Наталья Вишневская, Facebook

Начальница Черновицкого ЗАГСа Наталья Вишневская применила электрошокер против молодоженов из-за того, что они пришли в госучреждение пьяными. Об этом рассказала сама чиновница, сообщает "Молодой буковинец".

"Они были в состоянии алкогольного опьянения – и жених и невеста. Причем, на видео, которое я опубликовала на своей странице в Facebook, видно, что мужчина соглашается с тем, что он действительно находился в состоянии алкогольного опьянения", – рассказала Вишневская.

Она отметила, что работники ЗАГСа не имеют надлежащей охраны, а автор этого видео вел себя агрессивно. Также чиновница объяснила суть конфликта.

"Им предоставили счета для оплаты государственной пошлины. Причем, на наших счетах указывается сумма госпошлины. Относительно брака она составляет 85 копеек. Эти суммы у нас действуют в соответствии с декретом Кабинета министров Украины" Об оплате государственной пошлины ", его никто не отменял и не отменял. То есть, сумма, которая указана там, должна быть указана в квитанции, которую мы вклеиваем к заявлению на регистрацию брака", – добавила начальница ЗАГСа.

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Она добавила, что сотрудницы отдела предлагали посетителям, что они за них заплатят требуемую сумму пошлины.

"Но он сказал:" Для меня важно, чтобы вы взяли 90 копеек", – продолжила Вишневская.

Чиновница уверяет, что услышала громкие крики и звуки ударов по столу в соседнем кабинете. Она отметила, что постоянно носит с собой электрошокер.

"Да, я постоянно ношу с собой электрошокер. Мы неоднократно, в течение двух лет просили руководство управления юстиции, лично госпожа Васильчук, обеспечить нас охраной. Хотя бы кнопку охраны мы иметь! Потому что у нас в коллективе работают одни женщины", – сказала она.

Отметим, что по словам Натальи Вишневской, она сейчас находится на своем рабочем месте и продолжает исполнять служебные полномочия. О том, что ее отстранили от должности, ей никто не сообщал.

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