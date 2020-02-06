"Надо делать грязные вещи": девушка из Закарпатья откровенно рассказала о съемках в порнофильмах

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Женщина из Закарпатской области, которая снималась в порнофильмах, откровенно рассказала о своем прошлом. Своими воспоминаниями она поделилась с изданием Мukachevo.net.

Общаться женщина согласилась только анонимно, ведь ее история непростая и своим прошлым она не гордится. Как выяснилось, несколько лет назад девушке пришлось выехать из Украины – на заработки в Чехию. В новой стране она познакомилась со своим парнем. Сначала они работали на заводах и часто меняли работу. Заработать на пикантных сьемках паре предложили знакомые.

"Вообще в Чехии объявления такого рода можно найти прямо на соответствующих досках автовокзала или в газете", – отметила женщина.

По ее словам, в этом бизнесе в Чехии можно неплохо заработать. За два часа съемок платят сумму равноценную недельной зарплате на заводе. Когда пара обратилась в такую компанию, им практически сразу же позвонили и пригласили на оплачиваемый кастинг.

"Я объяснила, что буду с парнем и мы бы хотели сняться вместе", – отметила девушка.

На условия украинки агенты компании согласились.

"Это не может напоминать обычный интимный акт, ведь в маленькой комнате нас было очень много. Мой парень долго не мог настроиться, а еще тебе всегда говорят какую позицию занять и куда смотреть", – делится воспоминаниями девушка.

На съемку пара потратила чуть больше часа. После к ним вышел агент, начал рассказывать о дальнейшем сотрудничестве. Девушке предложили контракт, но без парня.

"Мне предложили контракт с прайс-листом и там были такие вещи, которые я не планировала бы делать никогда в жизни. То есть, чтобы заработать хорошо, то надо было выполнять заказы от других компаний и с их условиями", – рассказала она.

Агенты заявили, что работа с одним сексуальным партнером никого не интересует.

"Для того, чтобы нормально заработать, надо делать "грязные вещи". И чем они грязнее, тем лучше. В итоге нас это предложение не устроило. Тогда же мы получили 350 Евро на двоих. Я не жалею о своем опыте и могу сказать всем, что "легких" денег не бывает. Также мне кажется, что идти в порноиндустрию может человек у которого железные нервы и выносливость, ведь мне хватило и того часа", - завершила рассказ девушка.

Сейчас же украинка живет за границей и работает на привычной работе для среднестатистического европейца. Свое желание заработать "легкие деньги" она считает неудачным опытом.

Ранее мы писали, что один из самых больших в мире порносайтов PornHub обнародовал статистику за 2019 год. Украина второй год подряд попала в список 20 стран, в которых этим ресурсом пользуются больше всего.

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