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Надругался над военными: во Львовской области уничтожили 60 крестов воинов интернационалистов

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
20 октября, 14:15
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Прокуратура обвиняет в содеянном 20-летнего жителя города Стрый
Парень уничтожил 60 крестов / Коллаж "Сегодня"
Парень уничтожил 60 крестов / Коллаж "Сегодня"

В городе Стрый Львовской области 20-летний парень уничтожил 60 крестовна могилах Украинских Сечевых Стрельцов и воинов Украинской Галицкой Армии.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

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Что случилось

На кладбище в городе Стрый обвиняемый разрушил около 60 крестов на местах захоронения воинов интернационалистов – Украинских Сечевых Стрельцов и воинов Украинской Галицкой Армии.

Парень был под действием наркотиков. Разрушив кресты он нанес материальный ущерб на общую сумму более 1 млн грн.

Наказание

Теперь 20-летного жителя города Стрый будут судить (ч.4 ст.297 УК Украины). Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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Возле памятника жертвам Холокоста 11 октября кто-то повредил мемориальную табличку. В самом памятнике повреждений нету. Заявлений в полицию не было. Полицейские заметили повреждения сами, когда мониторили интернет и начали искать преступника.

Повредил памятник 40-летний житель города Васыльков. Мужчина признался, что возвращался пьяным домой и решил прочитать текст на мемориальной доске. Раньше он на нее не обращал внимания.

Мужчина подошел к доске, но споткнулся и ударился об нее головой. Он несколько раз пытался установить установить гранитную табличку на место, но ничего не получилось. Из-за этого мужчина оставил место происшествия.

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