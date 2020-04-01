"Накипело": мама 7-летней девочки с СOVID-19 сделала откровенное признание

На Волыни мать 7-летней девочки с СOVID-19рассказала, как заразилась ее дочь. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Накипело! Нет сил молчать! Самый страшный вирус – это человеческая агрессия и равнодушие. Я мама девочки, которую признали первой инфицированной на СOVID-19 на Волыни. История такова: 18 марта проснувшись утром, моя дочь начала покашливать. Меня сразу насторожило то, откуда взялся этот кашель, если дня за четыре до того она нигде не гуляла", – написала женщина.

Она рассказала, что температура появилась только вечером, ребенку дали жаропонижающее, оно подействовало и ночь прошла спокойно. После этого родители позвонили врачу и следовали всем указаниям. Однако 20 марта температура резко поднялась и родители вызвали "скорую".

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"Приехали, послушали, сказали, что дыхание чистое, температура как всегда, за час-полтора спала, ночь спокойно. Тесты на COVID-19! Еще с пятницы, мы начали интересоваться тестами, где можно сделать, где можно приобрести, но столкнулись с тем, что нигде и практически никак, так как их нет, а если и есть то неизвестно где. Еще одна из причин, почему нам отказывали (когда мы по телефону спрашивали о тестах), потому что, как заверили нас, мы не в зоне риска так как не были за границей, не общались с теми, кто приехал из стран с эпидемией, не были в контакте с инфицированными", - пишет женщина.

Также мать больной девочки уточнила, что недавно отец вернулся из столицы и мог заразить ребенка.

"В нашем случае у мужа, у меня и полуторагодовалого нашего сыночка вирус не обнаружен, остается только догадываться, откуда девочка в семь лет подхватила такую ​​опасность? А, возможно, вирус давно среди нас?", – задается вопросом жительница Волыни.

Напомним, ранее в Луцке у известного врача-гинеколога после смерти обнаружили коронавирус. Вскоре сталиизвестны подробности инцидента.

В свою очередь спасатели обустроили 217 пунктов приема инфицированных коронавирусом. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":

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