Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Нападение на ромов под Львовом: пострадавшие требуют около четырех миллионов гривен морального ущерба

Сегодня, 17:41

На скамье подсудимых оказались десять юношей, и только один из них совершеннолетний

Фото: Facebook
Нападение на ромов под Львовом: пострадавшие требуют около четырех миллионов гривен морального ущерба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a75/cf2/5c8a75cf2bd42.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a75/cf2/5c8a75cf2bd42.jpg Запад На скамье подсудимых оказались десять юношей, и только один из них совершеннолетний

Во Львове начали судить парней, напавших на ромский лагерь. На скамье подсудимых десять юношей, среди которых только один совершеннолетний. По данным следствия, именно они в июньской ночью в прошлом году с ножами и молотками разгромили поселение, тогда погиб 24-летний мужчина, еще четверо, среди которых 10-летний ребенок – с ножевыми ранениями оказались в больнице. "Сегодня" пытались выяснить причины такой жестокости.

"Обвиняется один совершеннолетний и еще двое несовершеннолетних в умышленном убийстве, остальные – в хулиганстве. Санкция статьи за умышленное убийство предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", – говорит Юрий Матлах, заместитель начальника отдела ювенальной юстиции прокуратуры Львовской области.

Впервые на суд из Закарпатья приехали и сами пострадавшие. До сих пор не понимают – за что той ночью их били и резали.

"Их так много было в масках, черных. Я кричала – не бей, здесь есть ребенок, не бей, а его ножом так резали, как собаку, я кричала, я плачу, там тоже все  кричали", – говорит Ибоя Рац вдова убитого рома.

Адвокат ромов утверждает, что помимо наказания, потребует также и  моральной компенсации.

"Моральный ущерб  был нанесен значительный,  это большое количество пострадавших и большое количество нападавших, нами заявлен гражданский иск на общую сумму 3,8 миллиона гривен, учитывая количество пострадавших и практику Европейского суда по правам человека", – рассказывает Дмитрий Швец адвокат потерпевших.

Обвиняемые неразговорчивы. Во время съемок не приводят никаких аргументов в свою защиту. Немногословны даже их защитники.

"Не согласны, и не комментируем. В отношении несовершеннолетних и некорректно будет разглашать данную информацию", – говорит Иван Яцишин, адвокат подозреваемых.

Поскольку большинство участников процесса несовершеннолетние – журналистов в зал не пускают. Заседание закрыто. И, очевидно, рассмотрение дела затянется не на один день.

Напомним, вечером, 23 июня 2018 года  во Львове атаковали лагерь ромов, в результате чего погиб один парень и пострадали четыре человека. Как рассказал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, всех нападавших и их организатора задержали. По данному факту уже открыто уголовное производство.

Также известно, что семеро несовершеннолетних задержанных являются учениками львовских школ.

В вою очередь, уполномоченный по правам человека в Украине ЛюдмилаДенисова обратилась к Министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой взять под контроль расследование инцидента.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег суд, Львов, нападение, ромы

Вы сейчас просматриваете новость " Нападение на ромов под Львовом: пострадавшие требуют около четырех миллионов гривен морального ущерба". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львовской области судят экс-редактора газеты

Сегодня, 06:45

Женщина "увела" из казны более ста тысяч гривен

Суд обязал доставить в Киев сбежавшего в Крым капитана "Норда"

Вчера, 16:46

Ловить его могут целый месяц

В Луганской области будут судить членов группировки, похищавшей людей

Вчера, 16:24

По данным следствия, в 2014 году похитители лишили свободы шестерых человек

В Харькове толпа малолеток напала на мужчину: опубликовано видео

Вчера, 13:44

Полиция выясняет, откуда взялось скандальное видео

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

Певица Юлия Началова госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

Повышение пенсий в Украине: кому и сколько добавили денег

В США оценили шансы России пробить сухопутный коридор в Крым

Реакция Собчак после драки Виторгана с Богомоловым. Видео в Сети

Юлия Барановская сверкнула дырками на красной дорожке
Загрузка...

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

Вчера, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов

12 марта, 07:51

Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Кошка в доме: верный друг или заклятый враг?

Сбежавшую в РФ украинскую звезду уличили в пластике

5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем