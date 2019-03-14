Нападение на ромов под Львовом: пострадавшие требуют около четырех миллионов гривен морального ущерба
На скамье подсудимых оказались десять юношей, и только один из них совершеннолетний
Во Львове начали судить парней, напавших на ромский лагерь. На скамье подсудимых десять юношей, среди которых только один совершеннолетний. По данным следствия, именно они в июньской ночью в прошлом году с ножами и молотками разгромили поселение, тогда погиб 24-летний мужчина, еще четверо, среди которых 10-летний ребенок – с ножевыми ранениями оказались в больнице. "Сегодня" пытались выяснить причины такой жестокости.
"Обвиняется один совершеннолетний и еще двое несовершеннолетних в умышленном убийстве, остальные – в хулиганстве. Санкция статьи за умышленное убийство предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", – говорит Юрий Матлах, заместитель начальника отдела ювенальной юстиции прокуратуры Львовской области.
Впервые на суд из Закарпатья приехали и сами пострадавшие. До сих пор не понимают – за что той ночью их били и резали.
"Их так много было в масках, черных. Я кричала – не бей, здесь есть ребенок, не бей, а его ножом так резали, как собаку, я кричала, я плачу, там тоже все кричали", – говорит Ибоя Рац вдова убитого рома.
Адвокат ромов утверждает, что помимо наказания, потребует также и моральной компенсации.
"Моральный ущерб был нанесен значительный, это большое количество пострадавших и большое количество нападавших, нами заявлен гражданский иск на общую сумму 3,8 миллиона гривен, учитывая количество пострадавших и практику Европейского суда по правам человека", – рассказывает Дмитрий Швец адвокат потерпевших.
Обвиняемые неразговорчивы. Во время съемок не приводят никаких аргументов в свою защиту. Немногословны даже их защитники.
"Не согласны, и не комментируем. В отношении несовершеннолетних и некорректно будет разглашать данную информацию", – говорит Иван Яцишин, адвокат подозреваемых.
Поскольку большинство участников процесса несовершеннолетние – журналистов в зал не пускают. Заседание закрыто. И, очевидно, рассмотрение дела затянется не на один день.
Напомним, вечером, 23 июня 2018 года во Львове атаковали лагерь ромов, в результате чего погиб один парень и пострадали четыре человека. Как рассказал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, всех нападавших и их организатора задержали. По данному факту уже открыто уголовное производство.
Также известно, что семеро несовершеннолетних задержанных являются учениками львовских школ.
В вою очередь, уполномоченный по правам человека в Украине ЛюдмилаДенисова обратилась к Министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой взять под контроль расследование инцидента.
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