Нападение на судью во Львовской области: пострадавший обратился в Высший совет правосудия

Судья получил перелом ноги, за расследованием этого дела о будет следить Генпрокуратура

Маркиян Самсин. Фото: golos.ua

Нападение на судью во Львовской области: пострадавший обратился в Высший совет правосудия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/307/7ae/5c53077aedca3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/307/7ae/5c53077aedca3.jpg 2019-02-01T06:37:00+02:00 Запад Судья получил перелом ноги, за расследованием этого дела о будет следить Генпрокуратура

На днях во Львовской области хулиганы избили 56-летнего жителя Каменка-Бугского района. Пострадавшим оказался работник суда Маркиян Самсин.

"Высший совет правосудия рассмотрел сообщение судьи и исполняющего обязанности председателя Каменка-Бугского районного суда Львовской области Маркияна Самсина против совершения против него уголовного преступления", – сообщает Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности Высшего совета правосудия.

Как оказалось, на судью было совершено нападение группой лиц, среди которых был человек, неоднократно судимый Каменка-Бугским районным судом. В результате судья получил телесные повреждения, в частности – перелом ноги. Судью доставили в Каменка-Бугскую ЦРБ, где оказали медицинскую помощь. 28 января 2019 судья обратился к полиции, которая начала досудебное расследование.

"Из материалов проверки следует, что этот акт насилия в отношении судьи может быть связан с его профессиональной деятельностью. Случай вопиющий и есть основания для принятия мер с целью обеспечения независимости судей и авторитета правосудия", – сказано в сообщении ВСП.

Учитывая изложенное, Высший совет правосудия принял решение обратиться в Генеральную прокуратуру Украины о предоставлении информации о ходе досудебного расследования и раскрытии этого преступления.

Напомним, ранее в городе Дубно Ровенской области произошла стрельба. Адвокат Вита Шаблий была застрелена в упор, ее муж – бывший начальник УМВД Ровенской области Вячеслав Чайка – получил три пулевых ранения, был госпитализирован.

А не так давно в Киеве произошло ограбление дома судьи Андрея Буша, который находится в престижном частном секторе на Печерске. Буш как раз возвращался из магазина, когда возле дома на него напали, прострелили ноги, потащили в дом. В доме была жена – судья Деснянского райсуда – и маленькая дочка. Их заперли в туалете.

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