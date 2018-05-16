Нападение на женщину-копа во Львове: злоумышленника арестовали

Жителю Закарпатья грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение

Во Львове, согласно решению Галицкого районного суда, жителя Закарпатья, который ножом ранил офицера полиции Татьяна Сороку, арестовали.

"Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога", – сообщает пресс-служба Нацполиции.

Напомним, недавно на улице Стрыйской во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия и ранил сотрудницу полиции ножом. По данному факту полиция начала уголовное производство (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Злоумышленнику пока грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Также мы писали, что пользователи Facebook опасаются, что прокуратура может извратить закон и обвинить копа, ранившего мужчину, в посягательстве на жизнь этого участника ДТП.

Ранее сообщалось, что в прокуратуре Львовской области открыли уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий. Речь одет о полицейском, который защитил свою раненую напарницу и применил оружие, чтобы задержать злоумышленника.