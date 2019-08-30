Нападение с кислотой в Хмельницкой области: появились шокирующие подробности

По одной из версий, зверское нападение мог совершить отец девушки

Девушка из Хмельницкой области, которая попала в больницу с ожогами лица и груди, стала жертвой нападения с использованием кислоты.

Как стало известно, посреди ночи 18-летнюю девушку выманил из дому неизвестный мужчина, привел ее на сельское пастбище, связал, издевался, а потом облил едкой смесью.

Вся в слезах, ужасными криками Юля в шесть утра разбудила родных – у нее были обожжены лицо, грудь и бедро.

"Она пришла после того, как ее облили кислотой, домой, открыла дверь, крикнула – "Папа!". Он бегом проснулся и выбежал, увидел ее и вызвал скорую", – рассказал брат потерпевшей Роман.

Вместе с отцом 18-летняя Юля поехала в больницу. У нее обожжено пять процентов тела и теперь ей предстоит длительное лечение.

"Обработали раны, раны глубокие были, особенно на лице. Есть подозрение, что это кислота. Пациентка отправлена ​​на дальнейшее лечение в Хмельницкий, в областную больницу, для пластики ожоговых поверхностей", – рассказал "Сегодня" исполняющий обязанности заведующего хирургическим отделением Белогорской районной больницы Франц Мошинский.

Медики вызвали полицию, и девушка рассказала копам, что неизвестный мужчина ей угрожал по телефону и вызвал ночью на сельское пастбище.

Здесь, по версии следствия, палач привязал Юлю к столбу. После издевательств облил девушку едкой жидкостью. Полиции Юля рассказала, как выглядел нападавший.

"Он был одет в темную одежду, в балаклаву, и облил ее там кислотой, после того убежал. Девушка заподозрила, что к этому может быть причастен ее отец, поскольку он был похож на него. Правоохранители задержали мужчину. Он не пытался уйти от следствия", – сообщила начальник сектора коммуникации ГУНП в Хмельницкой области Инна Глега.

Дома полиция изъяла вещественные доказательства. К тому же, потерпевшая заявила, что отец насиловал ее в течение семи лет.

"Сейчас эта информация проверяется. С девушкой продолжают работать и опрашивать ее", – добавила Инна Глега.

Односельчане и соседи семьи не верят в то, что родной отец мог сделать подобное.

"Я этому не верю. И дочь моя, фельдшер, говорит: "Мама я не верю, он был с детьми, в магазине с детьми, он все им покупал". Если бы это все так было, то она может была напугана, но я не знаю. Это чужая семья", – призналась соседка потерпевшей Валентина Петровская.

Несколько лет назад подозреваемый в нападении отец отдал свою почку для сына, у которого возникли проблемы со здоровьем.

Брат пострадавшей Роман рассказывает, что отца не подозревает, а облить кислотой сестру, по его мнению, могла соперница. К тому же, Юля регулярно получала смс с угрозами.

"Юлю однажды обманули. Парень обманул ее как девушку. Он был женат. Говорят, что это женщина, она так мстит за это. Она сама из Хмельницкого", – предположил Роман Никитов.

В Хмельницком ожоговом центре Юли сделали первую операцию. Впереди еще несколько. На лечение необходима огромное для семьи сумма, и потому в семье продают все, что имеют.

Ранее мы сообщали что в Закарпатской области почти год искали мужчину, который облил кислотой жителя Ужгорода.

Кроме того, ранее полицейские задержали жительницу Краматорска, которая 13 лет назад подстерегла вероятную любовницу мужа и облила соперницу кислотой, вызвав тем самым 76% процентов ожогов тела.

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