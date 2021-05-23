Українська
$ 27,47
33,52
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Напились до потери сознания – в Ивано-Франковске госпитализировали детей

23 мая, 22:38

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Своих сверстников на территории недостроенного детского сада нашли другие местные ребята

Дети отравились алкоголем. Фото Суспільне.Карпати

Дети отравились алкоголем. Фото Суспільне.Карпати

В Ивано-Франковске госпитализировали троих детей 10-12 лет с сильным алкогольным отравлением.

Реклама

Как сообщает Суспільне.Карпати, другие дети нашли сверстников без сознания на территории недостроенного садика в микрорайоне Каскад.

Ребята вызвали бригаду скорой помощи и сами донесли приятелей до медицинской машины.

Предварительно сообщается о госпитализации троих детей, все подробности о состоянии детей медики обещают рассказать в понедельник, 24 мая.

В тренде
На Донбассе обострение – боевики обстреляли жилой дом, ВСУ понесли потери
За прошедшие сутки зафиксировано 12 нарушений режима тишины. Фото Serhiy Takhmazov/Reuters
В тренде
Боевики из запрещенного оружия ударили по пригороду Донецка: чудом избежали жертв
Боевики обстреляли жилой сектор в Песках
В тренде
Покажите унитаз! Сумская и Харьковская ОГА предложили школам поучаствовать в конкурсе на лучший туалет
В Харьковской и Сумской областях проведут конкурс на лучший школьный туалет

Реклама

Напомним, в Чернигове четверо малолетних детей попали в детскую реанимацию с отравлением грибной похлебкой. Двое из них, 8-месячный Виктор Алексеенко и его пятилетняя сестра Алина, умерли.

Ранее мы сообщали, что в Киеве произошло загадочное отравление, в котором пострадала не только семья, но и медики, которые приехали на вызов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Врач отказалась осматривать. На Волыни умер полуторагодовалый ребенок
Врач отказалась осматривать. На Волыни умер полуторагодовалый ребенокЗапад
Во Львовской области вспыхнул автобус с несколькими десятками пассажиров внутри (фото)
Во Львовской области вспыхнул автобус с несколькими десятками пассажиров внутри (фото)Запад
Под Хмельницким грузовик придавил микроавтобус и легковушку: есть жертвы (фото)
Под Хмельницким грузовик придавил микроавтобус и легковушку: есть жертвы (фото)Запад
Во Львовской области бушевала непогода: город затопило (фото, видео)
Во Львовской области бушевала непогода: город затопило (фото, видео)Запад
В Тернополе ребенок захлебнулся в бассейне. Его сердце уже не билось, но спасла случайность (видео)
В Тернополе ребенок захлебнулся в бассейне. Его сердце уже не билось, но спасла случайность (видео)Запад
В Ивано-Франковске в шахте лифта нашли два трупа: что известно (обновлено)
В Ивано-Франковске в шахте лифта нашли два трупа: что известно (обновлено)Запад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять