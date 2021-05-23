Напились до потери сознания – в Ивано-Франковске госпитализировали детей

Своих сверстников на территории недостроенного детского сада нашли другие местные ребята

Дети отравились алкоголем. Фото Суспільне.Карпати

В Ивано-Франковске госпитализировали троих детей 10-12 лет с сильным алкогольным отравлением.

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Как сообщает Суспільне.Карпати, другие дети нашли сверстников без сознания на территории недостроенного садика в микрорайоне Каскад.

Ребята вызвали бригаду скорой помощи и сами донесли приятелей до медицинской машины.

Предварительно сообщается о госпитализации троих детей, все подробности о состоянии детей медики обещают рассказать в понедельник, 24 мая.

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Напомним, в Чернигове четверо малолетних детей попали в детскую реанимацию с отравлением грибной похлебкой. Двое из них, 8-месячный Виктор Алексеенко и его пятилетняя сестра Алина, умерли.

Ранее мы сообщали, что в Киеве произошло загадочное отравление, в котором пострадала не только семья, но и медики, которые приехали на вызов.