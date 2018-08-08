Наркотики через Telegram: на Буковине разоблачили "модных" наркодилеров

Юноши продавали через Интернет амфетамин и каннабис, самому младшему из наркодилеров – 17 лет

На Буковине задержали четверіх молодых жителей Черновцов, котрые сбывали амфетамин и каннабис через Интернет. Старшему из наркодилеров недавно исполнилось 25 лет, самому младшему – всего 17. Во время обысков правоохранители изъяли у них наркотиков на полмиллиона гривен.

"Организатором противоправной схемы выступил 22-летний житель Черновцов. С целью обогащения парень создал и администрировал группу в мессенджере "Telegram" (@CacaoWhite), через которую и реализовывал свой незаконный товар. Ссылка на группу активно "рекламировалось" в местах пребывания черновицкой молодежи. Клиенты наркодельца перечисляли ему средства на электронные кошельки. Оборот денег только на одном из электронных кошельков за год составил более миллиона гривен", – сообщают в полиции.

Остальные трое участников преступной группы раскладывали закладки с наркотиками на территории Черновцов. Общение и решения "рабочих" вопросов правонарушители осуществляли через специально созданный чат в мессенджере Telegram.

Работники Управления противодействия наркопреступности установили личности всех участников противоправной схемы. Совместно со спецподразделением КОРД оперативники УПН преступников задержали.

Во время обысков полицейские изъяли у задержанных психотропное вещество "амфетамин", наркотическое средство "каннабис", электронные весы с остатками порошкообразного вещества, зип-пакеты с амфетамином и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность фигурантов к противоправной деятельности.

Кроме этого, правоохранители изъяли крупную сумму незаконно полученных средств в рублях и в иностранной валюте. На имущество наркодельцов наложен арест.

Задержанным уже объявлено о подозрении в совершении преступления. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Мукачево со стрельбой задержали опасного преступника. при проведении более 20 обысков было изъято 7,5 л опиума экстракционного, а это – 150 тыс. доз наркотика на сумму около 15 млн гривен. Во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление требованиям полицейских.

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