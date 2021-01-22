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Наркотиков на полмиллиона гривен: на Буковине разоблачили дилеров (фото)

22 января, 12:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Амфетамин злоумышленники изготавливали собственноручно в гараже

На Буковине полиция изъяла у дилеров наркосодержащие таблетки почти на полмиллиона гривен.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, копы провели 12 санкционированных обысков на территории городов Черновцы и Калуш.

Организатором оказался 42-летний мужчина. Злоумышленники поставляли на местный наркорынок психотропное вещество амфетамин и наркосодержащие таблетки "Субутекс".

Таблетки распространены как "элитный" наркотик, одной из которых хватает для эффекта нескольким лицам.

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Наркодельцы доставляли их из Ивано-Франковской области. Амфетамин изготавливали собственноручно в гараже, оборудованном под лабораторию, а необходимые прекурсоры получали из разных регионов Украины в отделениях почтовой связи.

Товар сбывали доверенным дилерам, а также наркозависимым на квартире одного из участников группы, где клиенты могли непосредственно принять приобретенную дозу. Полученные от сбыта средства аккумулировались у организатора, который распределял доход между соратниками.

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По месту жительства фигурантов, в их гаражных помещениях и автомобилях обнаружено и изъято 746 таблеток "Субутекс", полиэтиленовый пакет с амфетамином, марихуану, прекурсоры, оборудование для изготовления и употребления наркотиков, мобильные телефоны и оргтехнику, а также более 170 000 гривен наличных.

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Необходимо отметить, что стоимость изъятых наркосодержащих таблеток по ценам "черного" рынка составляет почти 450 000 гривен.

Правоохранители задержали четырех фигурантов дела. Сейчас следователи готовят вручить подозрение пяти участникам группы, в том числе и организатору.

В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников наркобизнеса.

В случае доказательства вины дельцам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 10 лет с конфискацией имущества.

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Ранее мы сообщали, что под Запорожьем 16-ти и 18-летняя подруги продавали наркотики в соцсети.

Также напомним, в Киевской области обнаружили нарколабораторию.

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