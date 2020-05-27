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Нарушил карантин: в Ивано-Франковске священнику выписали крупный штраф

27 мая, 17:34

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Нарушитель признал свою вину

Священник в Ивано-Франковске, где недавно заразились 11 медиков онкоцентра, по решению городского суда должен выплатить 34 тысяч гривен из-за несоблюдения карантина. Об этом сказано в постановлении горсуда.

Согласно протоколу, священник провел службу, не обеспечив прихожан средствами индивидуальной защиты, Также он не соблюдал санитарные и противоэпидемические мероприятия, что является административным правонарушением.

Литургию, на которой присутствовало около 20 человек, священник проводил 21 апреля. Восемь прихожан находились в храме, а остальные — на его территории.

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Священник признает свою вину в содеянном.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что в Измаиле Одесской области на 17 тысяч гривен оштрафовали парикмахера, которая нарушила карантин. Женщину "сдала" ее клиентка, которая все же успела воспользоваться услугами мастера.

В Украине за нарушение правил карантина можно схлопотать серьезный штраф десятки тысяч гривен. Сайт "Сегодня" рассказывает, в каких случаях украинцев могут оштрафовать и как это работает в других странах.

Мы рассказывали, что за любое нарушение установленных правил грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Сайт "Сегодня" разбирался, что делать, если вас остановила полиция, и можно ли оспорить штрафы в суде.

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