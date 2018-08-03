Насилие в детском приюте на Волыни: полиция открыла два дела

Полиция открыла два уголовных производства после получения сведений от уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой о насилии в отношении детей в приюте, расположенном в городе Рожище (Волынская обл.).

Как сообщил департамент коммуникации Национальной полиции Украины, в четверг в полицию поступило сообщение о том, что в этом приюте персонал учреждения прибегает к физическому насилию по отношению к воспитанникам, о чем стало известно во время плановой проверки омбудсмена.

Правоохранители начали уголовные производства по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) и по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее Денисова написала на своей странице в Фейсбуке, что во время мониторингового визита в приют в Рожище (всего там находятся 33 ребенка от 3 до 18 лет) у 10 детей были обнаружены следы избиения и крови на одежде. Кроме того, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

"Детки рассказали, что сам директор и его брат, который работает дежурным по режиму, их бьют и оскорбляют нецензурными словами. Девочки сообщили, что брат директора прикасался к их разным частям тела. Дети жаловались воспитательнице, но та отмахнулась – сказала, что они все выдумывают", – рассказала омбудсмен.

В тот же день в приют прибыло руководство области и правоохранители, проводятся следственные действия. Руководителя учреждения отстранили.

По информации Денисовой, пострадавших детей доставляют в больницу для осмотра и фиксации телесных повреждений. Остальных оставят на месте и создадут безопасную среду, где круглосуточно будут дежурить сотрудники Национальной полиции и службы по делам детей (предварительно три недели).

Ранее сообщалось, что трое подростков сбежали из Львовского приюта – дети разбили окна и ушли на ночь глядя. Младший из них, 14-летний Алексей, уже покидал учреждение на прошлой неделе. Задержали его на границей с Польшей – парень тогда заявил, что хочет заработать денег для больной матери.

А не так давно президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О первоочередных мерах по защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа".