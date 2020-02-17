Насиловали вчетвером: на Волыни расследуют страшное преступление

В Ковеле насильники вчетвером держали женщину, которая изо всех сил отбивалась

В Волынской области произошло групповое изнасилование – несколько мужчин затащили женщину в нежилой дом, избили и надругались над ней.

Как сообщается в решении Ковельского горрайонного суда об аресте вещественных доказательств, преступление было совершено 10 февраля, около 23 часов – на пострадавшую напали четыре человека, один из которых был в состоянии алкогольного опьянения.

"Потерпевшую удерживали, ведь она отбивалась и все время пыталась вырваться и убежать оттуда. Вначале ее дважды ударили кулаком в лицо, от чего та упала на пол, а потом продолжили избивать ногами", - говорится в сообщении.

После избиения женщину затащили в другую комнату, и уже там продолжали глумиться над обессилевшей жертвой.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании своей 12-летней падчерицы.

Кроме того, в Киеве арестовали 60-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 18-летней девушки. Ему сообщено о подозрении, а суд отправил его под стражу на 60 суток. За совершенное злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Также мы сообщали о том, как столичная полиция передала в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в изнасиловании женщины в парке на улице Андрея Малышко в Киеве.

Инцидент произошел в начале сентября. Сообщалось, что изнасиловании женщины произошло на глазах ее 14-летней дочери.

Подробнее о происшествии смотрите в сюжете:

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