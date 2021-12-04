Настоящая зима! На Буковине ударил мороз, села засыпало снегом (фото)

В горных селах Черновицкой области утром 4 декабря выпало много снега, а столбик термометра опустился до минус 20 градусов..
Об этом сообщил глава Селятинской громады Валерий Полянчук на своей странице в Facebook.
Полянчук показал фото заснеженных горных склонов в селе Верхний Можжевельник под горой Яровицей.
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"Погода соответствует своему времени. Когда снег лежит, так мороз не ощущается. За все слава Богу! Село Верхний Яловец под горой Яровица, что на Буковине. 04.12.2021", - написал он.
На Киев надвигаются вьюги и морозы
В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.
По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве переменная погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Да, ночью ожидаются вьюги, а днем будет не больше 0 градусов.
7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8, а днем -4 градуса. Впоследствии морозы усилятся, а осадков не будет.
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