Настоящая зима! В Карпатах выпало до метра снега – фото

В украинских Карпатах сделали снимки настоящей зимней погоды – на некоторых участках гор до метра снега

Карпаты засыпало снегом / Фото: Коллаж: Сегодня

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах в субботу, 20 ноября, выпало до 1 метра снега. Утром там была температура 5 градусов мороза.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Реклама

В Карпатах была плохая видимость. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

В горах была очень плохая видимость – до 50 метров.

"По состоянию на 11:45 20.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5 градусов, ветер западный 8 м/с, ограниченная видимость до 50 м, на северных склонах наметы снега до 1 м", – говорится в сообщении.

Какой погоды ждать этой зимой?

Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.

Реклама

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.

Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад, эти морозные периоды окажутся кратковременными.