Наводнение на западе Украины: что сейчас происходит в пострадавших регионах (фото, видео)

В западных регионах Украины, которые пострадали от масштабного паводка, до сих пор ликвидируют последствия непогоды. Что сейчас там происходит – рассказали в пресс-службе ГСЧС.
Итак, на данный момент подтопленными остаются 19 населенных пунктов в:
- Ивано-Франковской области – 3;
- Черновицкой области – 11;
- Львовской области – 2;
- Тернопольской области – 3.
Там воду не откачали из 147 домов: Ивано-Франковская область – 15, Черновицкая – 23, Тернопольская – 109. Кроме того, подтоплен фельдшерсько-акушерский пункт на Буковине.
Полностью под воду ушли 545 подвалов (Ивано-Франковская – 448, Черновицкая – 68, Тернопольская – 23, Львовская – 6) и 982 приусадебных участка (Ивано-Франковская – 463, Черновицкая – 311, Тернопольская – 206, Львовская – 2).
Кроме того, паводок разрушил 150 километров автодорог. Больше всего трассы пострадали в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также под удар стихии попали мосты – 95 из них разрушены и 200 повреждены.
Всего спасателям, полицейским и органам местного самоуправления удалось:
- спасти 478 человек;
- эвакуировать 721 человека;
- отселить 1324 человека;
- откачать более 230 тыс. м куб воды;
- доставить для населения около 10 тонн продуктов питания и 25,3 тонны питьевой воды.
Отметим, что наводнения – не единственная проблема на западе. В ночь на 30 июня на Закарпатскую и Волынскую области обрушились дожди и ураганный ветер. Без электроснабжения остались десятки населенных пунктов.
Ранее мы сообщали, что Украина запросила помощи у НАТО для ликвидации последствий масштабного наводнения на западе Украине.
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