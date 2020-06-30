Наводнение на западе Украины: что сейчас происходит в пострадавших регионах (фото, видео)

В западных регионах Украины, которые пострадали от масштабного паводка, до сих пор ликвидируют последствия непогоды. Что сейчас там происходит – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Реклама

Итак, на данный момент подтопленными остаются 19 населенных пунктов в:

Ивано-Франковской области – 3;

Черновицкой области – 11;

Львовской области – 2;

Тернопольской области – 3.

Там воду не откачали из 147 домов: Ивано-Франковская область – 15, Черновицкая – 23, Тернопольская – 109. Кроме того, подтоплен фельдшерсько-акушерский пункт на Буковине.

Реклама

Полностью под воду ушли 545 подвалов (Ивано-Франковская – 448, Черновицкая – 68, Тернопольская – 23, Львовская – 6) и 982 приусадебных участка (Ивано-Франковская – 463, Черновицкая – 311, Тернопольская – 206, Львовская – 2).

В тренде В Николаеве трагически погибла жена депутата: полиция ищет причины

Кроме того, паводок разрушил 150 километров автодорог. Больше всего трассы пострадали в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также под удар стихии попали мосты – 95 из них разрушены и 200 повреждены.

Всего спасателям, полицейским и органам местного самоуправления удалось:

спасти 478 человек;

эвакуировать 721 человека;

отселить 1324 человека;

откачать более 230 тыс. м куб воды;

доставить для населения около 10 тонн продуктов питания и 25,3 тонны питьевой воды.

Реклама

Отметим, что наводнения – не единственная проблема на западе. В ночь на 30 июня на Закарпатскую и Волынскую области обрушились дожди и ураганный ветер. Без электроснабжения остались десятки населенных пунктов.

Ранее мы сообщали, что Украина запросила помощи у НАТО для ликвидации последствий масштабного наводнения на западе Украине.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама