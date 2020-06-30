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Наводнение на западе Украины: что сейчас происходит в пострадавших регионах (фото, видео)

30 июня, 09:49

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Часть областей накрыл ураганный ветер

В западных регионах Украины, которые пострадали от масштабного паводка, до сих пор ликвидируют последствия непогоды. Что сейчас там происходит – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Итак, на данный момент подтопленными остаются 19 населенных пунктов в:

  • Ивано-Франковской области – 3;
  • Черновицкой области – 11;
  • Львовской области – 2;
  • Тернопольской области – 3.

Там воду не откачали из 147 домов: Ивано-Франковская область – 15, Черновицкая – 23, Тернопольская – 109. Кроме того, подтоплен фельдшерсько-акушерский пункт на Буковине.

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Полностью под воду ушли 545 подвалов (Ивано-Франковская – 448, Черновицкая – 68, Тернопольская – 23, Львовская – 6) и 982 приусадебных участка (Ивано-Франковская – 463, Черновицкая – 311, Тернопольская – 206, Львовская – 2).

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Кроме того, паводок разрушил 150 километров автодорог. Больше всего трассы пострадали в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также под удар стихии попали мосты – 95 из них разрушены и 200 повреждены.

Всего спасателям, полицейским и органам местного самоуправления удалось:

  • спасти 478 человек;
  • эвакуировать 721 человека;
  • отселить 1324 человека;
  • откачать более 230 тыс. м куб воды;
  • доставить для населения около 10 тонн продуктов питания и 25,3 тонны питьевой воды.
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Отметим, что наводнения – не единственная проблема на западе. В ночь на 30 июня на Закарпатскую и Волынскую области обрушились дожди и ураганный ветер. Без электроснабжения остались десятки населенных пунктов.

Ранее мы сообщали, что Украина запросила помощи у НАТО для ликвидации последствий масштабного наводнения на западе Украине.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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