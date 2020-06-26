Наводнение на западе Украины: в СБУ озвучили версию

В спецслужбе не исключили, что наводнение могли вызвать действия чиновников разного уровня

Среди причин масштабного наводнения на западе Украинымогли быть действия или бездействие чиновников, которые стали предметом расследования Службы безопасности Украины по статье "экоцид".

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Об этом сообщили на официальном сайте СБУ.

"Оперативники спецслужбы зафиксировали массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе. Служба передала в органы прокуратуры материалы о незаконной вырубке лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнении мер по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей Украины", - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что, по данным синоптиков, в июне 2020 года за несколько дней выпало большое количество осадков, превышающее месячную норму. Началось наводнение, во время которого погибли люди, были подтоплены тысячи домов, разрушены и повреждены сотни километров дорог и почти 200 мостов.

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В СБУ отметили, что сейчас изучают причины и предпосылки, которые привели к многочисленным бедствиям после выпадения сверхурочной нормы осадков.

По одной из версий следствия, разрушения могли быть вызваны незаконным ведением хозяйства, бездействием чиновников различных органов власти, ответственных за защиту окружающей среды.

Прокуратура Ивано-Франковской области открыла уголовное производство по статье 441 Уголовного кодекса Украины – "экоцид".

Напомним, что после интенсивных дождей в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях произошел подъем уровня воды в реках и наводнение. Были затоплены населенные пункты и разрушены мосты. Масштабы бедствия сняли на видео с воздуха.

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При этом в Ивано-Франковской и Черновицкой областях был объявлен "красный" уровень опасности. В Черновицкой ОГА даже призвали готовиться к эвакуации.

Видео: Сергей Осачук, Facebook

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