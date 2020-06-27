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Наводнение на западной Украине: США выделят гуманитарную помощь

27 июня, 15:10

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

США будут сотрудничать с украинскими властями в ликвидации последствий

Соединенные Штаты Америки выделят Украине 100 тысяч долларов для ликвидации последствий наводнений в западных областях Украины. Об этом сообщается на странице посольства США в Украине в Facebook.

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"Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере 100 тысяч долларов США для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой", – отмечают в посольстве.

Также в сообщении говорится, что США будут тесно сотрудничать с правительством Украины чтобы быстро и эффективно использовать эти средства и помочь местным жителям ликвидировать последствия катастрофы.

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Напомним, что власти могут привлечь к преодолению последствий стихии в западных областях многонациональный инженерный батальон "Тиса".

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Также мы сообщали, что предварительная стоимость инфраструктурных убытков от паводков на Закарпатье составляет 125 млн гривен.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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США наводнение паводок Украина

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