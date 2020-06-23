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В Карпатах потоки воды и грунта "смыли" дорогу на известные курорты (фото, видео)

23 июня, 18:45

Руслан Ровик Руслан Ровик

Проезд на Буковель и Яремче превратился в болото из-за бурной реки

В Ивано-Франковской области после обильных ливней и подъема уровня рек произошло несколько сдвигов грунта, в результате которых дороги на популярные курорты оказались блокированы или разрушены.

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Как сообщает на своей странице в Facebook местный житель Назар Гулейчук, вода в горных реках поднялась выше, чем во время катастрофического паводка 2008 года.

Так, оползень произошел на дороге между Яремче и Микуличином – потоки грунта вперемешку с водой сделали невозможным движение транспорта.

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Кроме того, в двух местах была разрушена и блокирована дорога на еще один популярный курорт – Буковель: в районе Татарова потоки воды подмыли дорогу, а под Микуличином оползень сошел на дорогу.


Видео: kurs.if.ua


Оползень на дороге к Буковелю. Скриншот

Напомним, что несколько дней назад в Днепре выпал огромный град и прошел мощный ливень. К счастью, град шел недолго и не успел натворить больших бед. Но в первые минуты непогоды градины достигали размера крупного перепелиного яйца. Гроза прошла над всем городом, но в разных районах – по-разному.

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погода Буковель Карпаты потоп Ивано-Франковск оползень Прикарпатье Яремче

Источник: Сегодня

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