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Наводнения на западе Украины: что сейчас происходит в пострадавших регионах

25 июня, 08:09

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Паводки уже разрушили 117 километров дорог

Из-за масштабных наводнений в западных регионах Украины сейчас подтоплены 285 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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По данным спасателей, в Ивано-Франковской области под водой оказались 234 населенных пункта, в Черновицкой – 37, Львовской – 12, Тернопольской – 2. Всего паводки затопили 9994 дома, 9 объектов социальной и бытовой сферы и 13 390 приусадебных участков.

Кроме того, из-за наводнения разрушены 117 километров автодорог (Ивано-Франковская область – 116, Черновицкая – 1) и 64 моста на Ивано-Франковщине. "Большая вода" повредила 500 километров автодорог, 135 мостов и 280 метров дамб.

"Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1643 человека и 469 единиц техники, из них от ГСЧС 656 человек личного состава, 123 единицы техники и 2 вертолета", – рассказали в ГСЧС.

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Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский приказал правительству решить проблему ежегодных потопов на западе страны раз и навсегда.

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Ранее масштабное наводнение на западе Украины показали с воздуха.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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