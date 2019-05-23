Названа предварительная причина смертельного ДТП с рейсовым автобусом на Закарпатье

Автобус перевернулся на крутом повороте

Фото: carpathia.gov.ua.

Правоохранители рассказали подробности и назвали предварительную причину смертельного ДТП с рейсовым автобусом на Закарпатье, в результате чего один пассажир погиб, еще двое травмированы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, сегодня, 23 мая, около 14 часов произошло ДТП с трагическими последствиями в селе Лазещина Раховского района. Во время движения перевернулся рейсовый автобус марки "Эталон" сообщением Ивано-Франковск – Мукачево, который двигался на Закарпатье из Ивано-Франковской области.

За рулем автобуса находился 54-летний житель города Надворная Ивано-Франковской области. В салоне находилось около 25 пассажиров, детей среди них не было.

По предварительной версии, в автобусе отказали тормоза. Во время спуска с вершины вниз водитель пытался удержать автобус, но на крутом повороте тот на скорости перевернулся.

В результате ДТП травмы получили трое пассажиров, один из которых, мужчина в возрасте около 40 лет, погиб. Еще двое пассажиров находятся в больнице: женщина в возрасте около 25 лет – в реанимации, у мужчины в возрасте около 40 лет поврежденное бедро. Другие пассажиры существенно не пострадали.

Полиция начала по данному факту расследование, предварительная правовая квалификация события – ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и травмированных пассажиров, а также все обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, как минимум один человек стал жертвой и еще несколько пострадали в результате дорожной аварии, в которую попал автобус в Италии.

Также мы писали, что в Перу вспыхнул автобус с пассажирами: 20 человек погибли.

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