Не больше двух: в Тернополе ввели жесткие ограничения из-за коронавируса

В Тернополе из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции ввели более строгие ограничения. Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.
Итак, в городе будут запрещены:
- Пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках, скверах Тернопольской городской территориальной общины групп больше двух человек, или в пределах одной семьи. Исключением будет только работа государственных, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и ремонтных бригад.
- Пребывание на улицах детям в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 лет – без ведома родителей или опекунов.
Кроме того, в штабе утвердили алгоритм захоронений. Ритуальные обряды теперь можно проводить на открытых территориях. На похоронах будет разрешено присутствовать до 10 человек, но только при условии соблюдения дистанции и наличие масок и перчаток.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал причину смертей украинцев с коронавирусом.
Также мы сообщали, что, по состоянию на 10:00 утра 1 апреля в Украине лабораторно подтвердили 669 случаев COVID-19, 17 из них – с летальным исходом.
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