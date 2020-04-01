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Не больше двух: в Тернополе ввели жесткие ограничения из-за коронавируса

1 апреля, 10:57

Тина Наринецкая

Детей до 14 лет не выпускают на улицу без родителей

В Тернополе из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции ввели более строгие ограничения. Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

Итак, в городе будут запрещены:

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  • Пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках, скверах Тернопольской городской территориальной общины групп больше двух человек, или в пределах одной семьи. Исключением будет только работа государственных, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и ремонтных бригад.
  • Пребывание на улицах детям в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 лет – без ведома родителей или опекунов.

Кроме того, в штабе утвердили алгоритм захоронений. Ритуальные обряды теперь можно проводить на открытых территориях. На похоронах будет разрешено присутствовать до 10 человек, но только при условии соблюдения дистанции и наличие масок и перчаток.

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Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал причину смертей украинцев с коронавирусом.

Также мы сообщали, что, по состоянию на 10:00 утра 1 апреля в Украине лабораторно подтвердили 669 случаев COVID-19, 17 из них – с летальным исходом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Тернополь карантин Украина коронавирус ограничения

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