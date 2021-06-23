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Не было живого места. Младенец получил ожоги от "зеленки" – педиатр сказала мазать ею соску

23 июня 2021 15:42

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В больнице готовились даже закрываться на карантин, потому что подозревали опасную болезнь

Во Львове в детское отделение Охматдета привезли месячного малыша с ужасными ранами во рту. Сначала врачи заподозрили дифтерию, но причиной оказалась грубая ошибка педиатра ребенка. Врач сказал матери мазать соску зеленкой.

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Об этом написали на странице Львовской областной детской клинической больницы Охматдет в Facebook.

"Картина поразила даже опытных врачей – у ребенка не было живого места в ротике, одна сплошная рана с налетом. Ребенок даже плакать не мог из-за осиплости голоса. В Охматдет вызвали инфекционистов из-за подозрения на дифтерию", – говорится в сообщении.

Завотделением Оксана Короляк рассказала, что главным "подозреваемым" состояния малыша считали дифтерию. Если бы болезнь подтвердилась, всю больницу закрыли бы на карантин.

Однако оказалось, что малыш получил сильный ожог слизистой от постоянного применения "зеленки". Местный педиатр рекомендовала капать "зеленкой" от молочницы на этот детский девайс.

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Напомним, в Ровно разразился скандал – стоматолог одной из частных клиник била детей на приеме.

Кроме того, в Херсонской области в роддоме погибли мать с новорожденным ребенком, а причастные к трагедии медработники остались безнаказанными и продолжают работать.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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