Не дал вторую сигарету: в Тернополе прохожему выбили зубы и сломали челюсть

Сегодня, 16:16

Также 17-летний парень отобрал у беспомощного мужчины неполную пачку сигарет и 600 гривен

Фото: vladtime.ru
Фото: vladtime.ru

В Тернополе 17-летний парень совершил разбойное нападение на мужчину за то, что тот отказался дать ему вторую сигарету.

"Конфликт произошел во дворе многоэтажки по улице Энергетической. Увидев прохожего, юноша подошел к нему и потребовал сигарету. Мужчина дал одну. Однако  этого оказалось мало и юноша попросил еще. Когда получил отказ – набросился на жертву. Потерпевший вырвался и бросился бежать, но злоумышленник догнал его, сбил с ног и принялся бить ногами по голове", – сообщают в полиции.

В конечном результате парень, со словами: "Бить еще или отдашь все", отобрал у беспомощного мужчины неполную пачку сигарет и 600 гривен.

У пострадавшего медики диагностировали перелом нижней челюсти и травматический периодонтит двух зубов. Телесные повреждения относятся к средней тяжести.

Досудебное расследование продолжается. В качестве меры пресечения суд избрал для подозреваемого домашний арест.

Напомним, не так давно  в Тернополе  хоронили 20-летнего Виталия Гнатишина. Юношу жестоко избили 30 июня возле ночного клуба "Аллюр", когда он заступился за девушек.

А во Львове после драки с охраной ресторана умер молодой парень.

Также в центре Львова произошла драка между водителями такси и уличными хулиганами.
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"Сегодня"

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