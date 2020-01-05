Не дождалась реконструкции: во Львовской области обрушилась крыша известного памятника архитектуры

Сейчас там фондохранилище Львовской национальной галереи искусств

фото: Портал Львів

Во Львовской области в поселке Олеско обрушилась часть крыши бывшего костела капуцинов. Он является памятником архитектуры национального значения первой половины 18-го века, сообщает Львовская галерея искусств.

"Это памятник архитектуры национального значения, используемый нашей галереей в качестве фондохранилища, преимущественно для скульптур. Никто не пострадал, музейные предметы – в сохранности и безопасности", – указано в сообщении.

В настоящее время речь идет "не о возобновлении обрушившейся части крыши, а о ее замене полностью", отметили в галерее искусств.

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Указано, что "более 10 лет Львовская областная государственная администрация не передает здание этого хранилища органу ее управления", вследствие чего Министерство культуры не может финансировать противоаварийные и реставрационные работы.

В июле минувшего года в костеле работала комиссия, признавшая необходимость реставрации крыши здания.

"10 июля 2019 года галерея обратилась в департамент архитектуры и градостроительства о выдаче разрешения на проведения работ в здании-памятнике. Львовская ОГА отказала, сообщив, что работы могут быть проведены лишь при изготовлении проектно-сметной документации", – указано в сообщении.

В данное время, сообщает Львовская ОГА, у галереи нет разрешения на проведение противоаварийных работ или реконструкции, что "является уголовным правонарушением".

Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области обрушился Поморянский замок.

А в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

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