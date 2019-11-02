Не хотел отдавать долг: в Ивано-Франковской области мужчина убил своего кредитора

Должнику теперь грозит до 15 лет за решеткой

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В Калуше Ивано-Франковской области долги стали причиной трагедии – мужчина жестоко убил знакомого, которому был должен деньги.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, 2 ноября около 3:00 к ним обратился 50-летний местный житель. Изначально он рассказал, что нашел в своем доме труп мужчины. Позже выяснилось, что он сам убил своего гостя.

Копы узнали, что потерпевший пришел к мужчине домой, так как последний задолжал ему деньги. На этой почве мужчины поссорились, и хозяин дома с ножом набросился на оппонента – удары пришлись в область спины и брюшной полости. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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