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Не хотел отдавать долг: в Ивано-Франковской области мужчина убил своего кредитора

2 ноября, 14:03

Должнику теперь грозит до 15 лет за решеткой

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Facebook

В Калуше Ивано-Франковской области долги стали причиной трагедии – мужчина жестоко убил знакомого, которому был должен деньги.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, 2 ноября около 3:00 к ним обратился 50-летний местный житель. Изначально он рассказал, что нашел в своем доме труп мужчины. Позже выяснилось, что он сам убил своего гостя.

Копы узнали, что потерпевший пришел к мужчине домой, так как последний задолжал ему деньги. На этой почве мужчины поссорились, и хозяин дома с ножом набросился на оппонента – удары пришлись в область спины и брюшной полости. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также мы сообщали о массовой драке и поножовщине в центре Одессы. Иностранцы повздорили с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой.

А в Харьковской области в здании общежития на территории города Змиев произошла кровавая поножовщина.

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убийство долги нож полиция Калуш Ивано-Франковская область

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