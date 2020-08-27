Не хватает кислорода: врач из Луцка рассказал о проблемах борьбы с COVID-19

В инфекционном госпитале Луцкой областной клинической больницы не хватает кислородных точек для больных коронавирусом.

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Как сообщает "Суспільне", ссылаясь на исполняющего обязанности директора медучреждения Александра Дударя, в больнице есть 40 аппаратов, но этого мало.

В больнице хотят установить новую специализированную станцию ​​централизованной подачи кислорода для поддержания дыхания больных коронавирусом пациентов.

По словам врача, по состоянию на 26 августа в медучреждении находится 64 пациента с COVID-19. Пятеро из них сейчас в реанимации, двое подключены к аппарату ИВЛ.

"Наша кислородная система трещит по швам. С тех 64 пациентов кислородозависимых, то есть те, кто находятся на масках кислорода, около 30. Но, эта цифра варьирует от 30 до 40. Эти пациенты нуждаются в высоких потоков кислорода", – рассказал Александр Дударь.

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Новая станция, которую хотят обустроить в больнице позволит обеспечить кислородом всех пациентов, нуждающихся в кислородной терапии.

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"На следующей неделе начинается установка новой кислородной станции на 10 тонн вместимостью, а не на полторы тонны, что сейчас есть. Это позволит не возить каждые два дня кислород, а сделать запас на 20 дней",- добавил медик.

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