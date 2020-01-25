Не одолжила 50 гривен: на Прикарпатье мужчина жестоко убил соседку

/ Фото: Александр Яремчук

В Ивано-Франковской области произошло жуткое убийство – мужчина зарубил свою пожилую соседку, а потом поджег ее дом.

Как сообщает nnovosti.info, трагедия случилась в селе Загорье. Копы сразу поняли, что женщина умерла не своей смертью. Мотивом для убийства старушки стало то, что она не заняла мужчине 50 гривен.

"Соседи вытащили тело на улицу, не знали, что случилось. Уже по приезду пожарной службы обнаружили следы насильственной смерти", – сообщил заместитель руководителя следственного управления полиции Ивано-Франковской области Денис Кравченко.

На голове женщины обнаружили многочисленные травмы, ведь убийца нанес восемь ударов топором. После содеянного сосед поджег дом старушки.

"Огонь уничтожил перекрытие, кровлю и имущество, которое находилось в жилой комнате. На месте пожара обнаружили тело хозяйки, 1932 года рождения", – рассказала сотрудница службы по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина.

Напомним, ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров. Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram