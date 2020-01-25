Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,2

Не одолжила 50 гривен: на Прикарпатье мужчина жестоко убил соседку

25 января, 04:30

Убийца нанес старушке восемь ударов топором

/ Фото: Александр Яремчук

В Ивано-Франковской области произошло жуткое убийство – мужчина зарубил свою пожилую соседку, а потом поджег ее дом.

Как сообщает nnovosti.info, трагедия случилась в селе Загорье. Копы сразу поняли, что женщина умерла не своей смертью. Мотивом для убийства старушки стало то, что она не заняла мужчине 50 гривен.

"Соседи вытащили тело на улицу, не знали, что случилось. Уже по приезду пожарной службы обнаружили следы насильственной смерти", – сообщил заместитель руководителя следственного управления полиции Ивано-Франковской области Денис Кравченко.

На голове женщины обнаружили многочисленные травмы, ведь убийца нанес восемь ударов топором. После содеянного сосед поджег дом старушки.

"Огонь уничтожил перекрытие, кровлю и имущество, которое находилось в жилой комнате. На месте пожара обнаружили тело хозяйки, 1932 года рождения", – рассказала сотрудница службы по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина.

Напомним, ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров. Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

убийство Закарпатье пенсионеры сосед

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)Украина
"Большая потеря для нас": в Ивано-Франковске попрощались с погибшей стюардессой МАУ (фото, видео)Запад
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)Украина
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать ветер
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать ветерУкраина
До 17 градусов тепла: весна в Украину придет уже в феврале
До 17 градусов тепла: весна в Украину придет уже в февралеУкраина
День Соборности Украины: все подробности, фото и видео
День Соборности Украины: все подробности, фото и видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...