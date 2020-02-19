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Не поделили переноску: в Ровенской области мужчина накинулся с вилами на брата

19 февраля, 03:40

Пострадавшего госпитализировали в областную больницу

/ Фото: Нацполиция

В Ровенской области местный житель накинулся с вилами на своего брата. Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как написал источник, в селе Витковичи 53-летний мужчина пришел в дом родителей, чтобы забрать свой удлинитель. В это время его использовал для работы соломорезки младший брат. Попытка отобрать вышла неудачной – 39-летний мужчина набросился с вилами на старшего и ударил в лицо.

В результате пострадавшего госпитализировали с колото-резаными ранами лица и ротовой полости в областную больницу. Нарушителя отправили в изолятор временного содержания.

Как выяснили полицейские, братья конфликтовали постоянно. К тому же, задержанный уже попадал в поле зрения правоохранителей за сопротивление полицейским.

Следователи Березновского отделения полиции решают вопрос о сообщении ему о подозрении в покушении на умышленное убийство.

Напомним, мы писали, что в Киеве мужчина задушил младшего брата ремнем от швейной машинки. Злоумышленником оказался мужчина 1982 года рождения, который нигде не работает и злоупотребляет спиртным. В преступлении он признался и рассказал, что "орудие" преступления (ремень) выбросил в мусоропровод.

Кроме того, в столице убили 18-летнюю девушку. Подозреваемого задержали в Полтаве.

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драка покушение ровенская область

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