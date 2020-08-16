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В Карпатах спасатели с носилками спасли пострадавшую туристку (фото)

16 августа, 12:42

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пострадавшей оказали медицинскую помощь

Во Львовской области в городе Сколе спасатели помогли пострадавшей туристке спуститься с горы Парашка.

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Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации пресс-службы, 15 августа в 18:18 спасателям сообщили, что женщина во время спуска с горы травмировала левую ногу и не может самостоятельно спуститься.

На место отправились работники Славской поисково-спасательной части. Они на носилках спустили туристку с горы и передали медикам скорой помощи.

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Пострадавшей оказалась жительница города Самбор Львовской области 1993 года рождения.

Напомним, ранее в Карпатах спасли группу из 13 туристов, которые при восхождении на Говерлу попали под сильный ливень. По данным спасателей, туристы укрылись от непогоды в пастушьей хижине и серьезно замерзли. На помощь им отправили подразделение ГСЧС.

Также мы сообщали, как в начале марта в Закарпатской области на горнолыжном курорте разбился 35-летний киевлянин – спускаясь с горы Драгобрат в условиях сильного снегопада, он врезался в опору.

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Карпаты спасатели туристы спасение Львовская область
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