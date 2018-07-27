Не умел плавать, но никого не слушал: в Тернопольской области утонул подросток

Сегодня, 15:14

Парня пытались спасти товарищи, но безрезультатно

Тело утопленника из воды достали товарищи. Фото: newsler.ru
Тело утопленника из воды достали товарищи. Фото: newsler.ru

В Тернопольской области утонул 15-летний подросток. Несчастный случай произошел на пруду возле села Иква Кременецкого района.

"Девятиклассник отдыхал вместе с друзьями. Сначала он не заходил в воду, потому что не умел плавать, но в какой-то момент все же решил искупаться. Сверстники, которые были рядом, пытались его отговорить, но парень никого не слушал", – сообщают в полиции.

Как рассказал один из очевидцев происшествия, девятиклассник начал тонуть примерно в десяти метрах от берега. Подростки бросились его спасать, но безрезультатно, и принялись звать на помощь.

Тело парня из  воды достали товарищи. Реанимационные мероприятия проводила бригада "скорой", прибывшая по вызову, но вернуть к жизни ребенка не удалось.

Для установления причины смерти тело погибшего направлено в морг Тернопольского областного психоневрологического диспансера.

По официальным данным, это уже второй случай с начала года, когда на водоемах области гибнет ребенок. В целом количество утопленников составляет 30 человек.

Ранее в селе Старый Добротвор Каменка-Бугского района Львовской области трагически погибла трехлетняя девочка. Как оказалось, с 33-летним отчимом малышка пошла на речку Западный Буг. По словам мужчины, девочка, играя, поскользнулась на плите и упала в реку. Течением ее затянуло под воду, и спасти ее не удалось.

А на Буковине, в селе Недобоевцы Хотинского района, утонул 11-летний ребенок. Трагедия произошла во время купания в  водоеме искусственного происхождения, где глубина на всей площади составляет около 5 метров.
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Источник:

"Сегодня"

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