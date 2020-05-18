"Не везите меня домой": на Закарпатье простились с умершим от COVID-19 ромским бароном (фото, видео)

В Подвиноградове в Закарпатской области похоронили умершего от коронавируса ромского барона Николая Иосифовича Богара. Об этом сообщает издание "Перший.com.ua".

Мужчина скончался на 62-м году жизни в Ужгороде. Во время болезни барон просил в случае смерти не везли его тело домой, а сразу хоронить.

"Если умру, потому что мне плохо, я чувствую, что умру. Не везите меня домой. Сразу на кладбище. Будьте чем дальше от тела, скажите детям. Чтобы я не заразил никого", – говорил он.

Фото: pershij.com.ua

На похоронах мужчины присутствовали его родные и знакомые.

Ранее мы рассказывали, что одним из очагов вспышки коронавируса в Закарпатской области стала Перечинская школа-интернат. Тут вирус подхватили 13 детей. Из-за вспышки COVID-19 в интернате против его руководства возбудили уголовное дело.

Напомним, на данный момент в Украине COVID-19 заболели 18 616 человек. Только за прошедшие сутки в стране обнаружили 325 новых зараженных. С начала эпидемии от коронавирусной болезни умерли 535 украинцев, а 5276 – удалось вылечить.

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