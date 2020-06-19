"Не время расслабляться": во Львовской области продлили карантин

Эпидемия коронавирусной инфекции во Львовской области продолжает набирать обороты. В связи с этим карантин в регионе решили продлить. Об этом сообщили в пресс-службе местной областной госадминистрации.

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"Каждый раз, во время заседания комиссии я подчеркиваю, что количество больных коронавирусом во Львовской области стремительно растет. Однако, эта информация не останавливает от нарушений карантина ни владельцев бизнеса, ни простых людей. Понимаю, что трехмесячный карантин сильно утомил не только Украину, но и весь мир. Однако, сейчас не время расслабляться и пренебрегать собственной безопасностью", – заявил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Он отметил, что сейчас в области принимают "все необходимые меры, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции".

"Продолжаем усиленно оснащать больницы и врачей всем необходимым. Еще раз подчеркиваю, что коронавирус – не выдумка и не миф, как некоторые думают, а абсолютно реальная опасность, подстерегающая наше равнодушие и беспечность", – добавил он.

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Отметим, что с начала эпидемии коронавируса во Львовской области опасную инфекцию подтвердили у 3540 человек. 663 зараженных пациентов врачам удалось вылечить. А для 112 жителей области болезнь закончилась летально.

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Напомним, ранее главный врач Львова дал неутешительный прогноз по коронавирусу.

Также мы сообщали, что из-за стремительного роста числа зараженных коронавирусной инфекцией Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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