Не знали, что болел – что говорят о смерти студента после прививки в его родном селе

На сегодняшний день экспертами установлено, что у студента, умершего после прививки, была сердечная недостаточность

Окончательные выводы экспертизы будут готовы через месяц. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украинском гуманитарном институте, где после вакцинации умер 19-летний студент Владимир Сало, рассказали, что о каких-либо проблемах со здоровьем от парня не слышали.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Так же говорят и в родном селе Владимира на Львовщине.

"Не приходилось слышать, чтобы этот юноша болел", – сказали нам в приемной Добросинско-Магеровского сельсовета.

Что известно

13 сентября вечером умер студент 3-го курса Украинского гуманитарного института (УГИ) 19-летний Владимир Сало. Согласно предварительному заключению медиков, смерть произошла вследствие сердечно-легочной недостаточности. Окончательная причина будет известна только через месяц после завершения медицинских исследований. За несколько часов до смерти парень прошел вакцинацию от коронавируса.

Читайте также:

Реклама

В Украине от коронавируса полностью вакцинировались более 5 млн человек

Смерти после вакцинации

В марте этого года в Одесской области внезапно умерла военнослужащая , спустя два дня после прививки от коронавируса.

, спустя два дня после прививки от коронавируса. В начале июля в Виннице умер после вакцинации препаратом Pfizer 47-летний мужчина. Это была его первая доза вакцины .

. В августе в Киеве скончалась женщина после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna . Медики считают, что на тот момент она уже была заражена COVID-19, поскольку симптомы болезни проявились у нее в день вакцинации.

. Медики считают, что на тот момент она уже была заражена COVID-19, поскольку симптомы болезни проявились у нее в день вакцинации. Тем не менее пока не доказана связь между прививкой и смертью пациентов.

Ранее мы сообщали, что в Украине растет количество COVID-госпитализаций, уже в 10 областях превышены показатели.

Также напомним, в Украине более двух тысяч новых случаев заражения COVID-19.