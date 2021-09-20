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Не знали, что болел – что говорят о смерти студента после прививки в его родном селе

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
20 сентября, 15:27
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На сегодняшний день экспертами установлено, что у студента, умершего после прививки, была сердечная недостаточность
Окончательные выводы экспертизы будут готовы через месяц. Фото: коллаж "Сегодня"
Окончательные выводы экспертизы будут готовы через месяц. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украинском гуманитарном институте, где после вакцинации умер 19-летний студент Владимир Сало, рассказали, что о каких-либо проблемах со здоровьем от парня не слышали.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Так же говорят и в родном селе Владимира на Львовщине.

"Не приходилось слышать, чтобы этот юноша болел", – сказали нам в приемной Добросинско-Магеровского сельсовета.

Что известно

13 сентября вечером умер студент 3-го курса Украинского гуманитарного института (УГИ) 19-летний Владимир Сало. Согласно предварительному заключению медиков, смерть произошла вследствие сердечно-легочной недостаточности. Окончательная причина будет известна только через месяц после завершения медицинских исследований. За несколько часов до смерти парень прошел вакцинацию от коронавируса.

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Смерти после вакцинации

  • В марте этого года в Одесской области внезапно умерла военнослужащая, спустя два дня после прививки от коронавируса.
  • В начале июля в Виннице умер после вакцинации препаратом Pfizer 47-летний мужчина. Это была его первая доза вакцины.
  • В августе в Киеве скончалась женщина после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna. Медики считают, что на тот момент она уже была заражена COVID-19, поскольку симптомы болезни проявились у нее в день вакцинации.
  • Тем не менее пока не доказана связь между прививкой и смертью пациентов.

Ранее мы сообщали, что в Украине растет количество COVID-госпитализаций, уже в 10 областях превышены показатели.

Также напомним, в Украине более двух тысяч новых случаев заражения COVID-19.

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